"El arte emociona": Àngel Llàcer se rompe en la cuarta gala de Tu cara me suena

Si las tres primeras galas de Tu cara me suena os han sorprendido, no podéis perderos la cuarta. Los concursantes quieren superarse cada semana, sorprendernos, pasárselo bien y ofrecernos el mejor espectáculo posible tratando de emular a los artistas que les da el pulsador.

Este viernes, Àngel Llàcer no podrá evitar romperse con una de las imitaciones de la noche. "El arte emociona. Hoy me he dado cuenta de que si me hubiera muerto, no hubiera visto lo que he visto hoy", dirá el presidente del jurado, incapaz de contener las lágrimas.

Por otro lado y con el subidón del encuentro con Yurena la pasada gala, Yenesi pisará con fuerza el plató. "Hoy puede ser mi noche", le dirá a Manel Fuentes, quién ya nos advierte que "lo de ahora va a marcar un antes y un después en esta edición".

Gisela Lladó imitando a su gran amiga Chenoa, Mikel Herzog Jr. metiéndose en la piel de India Martínez o Esperansa Grasia rescatando la esencia de Marisol serán algunas de las actuaciones que veremos en la cuarta gala. ¡No te la pierdas, el viernes a las 22:00h en Antena 3!