Andrea Guasch hace llorar de la emoción a Lolita al recordar a sus padres: "Me recuerda muchas cosas"

La actuación de Andrea Guasch como Carpenters hizo remover recuerdos a todos, sobre todo a Lolita. La cantante terminó de canta y directamente fue a los brazos de sus padre para celebrar lo increíblemente bien que le había salido. La jurado vio esto y se derritió por completo.

Nos encontramos en la recta final de 'Tu cara me suena' y cada gala está cada vez más cargada de emociones. En la Gala 13, lolita nos dio uno de los momentos más emotivos de esta edición y no pudo contener las lágrimas al ver todo el cariño que se daba Andrea con sus padres e hizo que ella recordara a los suyos. "Es un placer que tu puedas mirar ahí y que tengas a tus padres", comentó con los ojos llorosos.

Y es que la actriz, a parte de ser madre y abuela, también es hija y piensa a diario en las personas que la habían criado y no pudo ni completar la frase al hablar de ellos: "Desgraciadamente, los que no los tenemos...". Además, se le suma la canción, la cual también le trae muchos recuerdos. " Me recuerda muchas cosas. A parte, es una canción que siempre la han puesto en muchas películas y muchas series", terminó de decir.