Andrea Guasch genera expectación con Rosco: "Es el mejor imitador de David Bisbal en el mundo"

¡Vamos a flipar este viernes con el numerazo que Andrea Guasch tiene preparado! En la Gala 14 de 'Tu cara me suena 10', hará un dueto que es historia de la televisión: el de Chenoa y David Bisbal cantando 'Escondidos' en 'Operación Triunfo' hace 21 años. "Es muy emocionante para mí: viví ese OT a muerte y los dos eran mis favoritos", asegura la concursante. Además, cuenta con un factor muy especial para que esta actuación se aún más romántica: actuar con su marido, Rosco. "Es un sueño", asegura ella.

A él ya hemos podido verle en esta temporada, aunque no cantando. Fue en la Gala 3, cuando Andrea imitó a Miley Cyrus con la canción 'Nothing breaks like a heart' y él fue su Mark Ronson. Entonces, Rosco se limitó a tocar la guitarra, si bien durante las valoraciones del jurado se atrevió a demostrar que imitar le gusta. ¡Sorprendió con un convincente Dani Martín!

Ahora, la concursante se encarga de crear expectación porque asegura: "Es el mejor imitador de David Bisbal en el mundo". Él, quizá para quitarse esa presión, recuerda a otros grandes imitadores del almeriense como Angy Fernández con 'Bulería'. Además, reconoce que se sentirá "un poco desnudo" sin su guitarra, que le acompaña siempre en el escenario.

"Sabe que lo estoy haciendo con todo el respeto y el amor que le tengo, como artista y como persona"

Respecto al dueto de Chenoa y Bisbal, Rosco recuerda cómo lo vivió cuando apenas tenía unos 12 años. Además, aporta detalles que van a hacer más especial este 'revival': ocurrió en el mismo plató y entonces Àngel Llàcer era profesor de la academia. Ahora, ese maestro les estará observando como presidente del jurado de 'Tu cara me suena'.

Sin embargo, la verdadera presión vendrá de otra persona, lógicamente. "Estoy cagada", reconoce Andrea al hablar de Chenoa, aunque está convencida de que la juzgará "con cariño". "Sabe que lo estoy haciendo con todo el respeto y el amor que le tengo, como artista y como persona", asegura.