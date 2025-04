“Es algo que no se ha hecho nunca”: esta es la actuación que dejó a Mikel Herzog Jr. sin palabras en Tu cara me suena

Mikel Herzog Jr. está siendo una de las grandes sorpresas de esta duodécima edición de Tu cara me suena. El cantante dejó al público enmudecido con su imitación de Bruno Mars y Lagy Gaga junto a Andrea Guasch que le dio la victoria de la segunda gala del formato.

Hemos querido preguntarle al cantante por sus recuerdos de anteriores ediciones del programa y Mikel Herzog Jr. no ha podido evitar mencionar el desternillante paso de Yolanda Ramos por Tu cara me suena. “El David el Gnomo de Yolanda fue innovador porque es algo que no se ha hecho en la vida”, ha querido resaltar.

Además, si le preguntamos por su actuación favorita en concreto del programa, casualmente, Mikel ha nombrado la Chanel que Andrea Guasch hizo en su día en la primera gala de la décima edición.

Mikel Herzog Jr. también nos ha confesado que no tiene un referente concreto, ya que le parece que tanto cantantes, como cómicos y actores se enfrentan a grandes retos con los que pueden lucirse en el programa. ¡Escucha lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!