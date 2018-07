Las actuaciones de los invitados de la gala solidaria

El talent show presentado por Manel Fuentes ofrece una gala especial con la que pondrá el broche final a la gran acción solidaria emprendida junto a Cruz Roja para ayudar a las familias a conservar su hogar y poder prevenir así una de las consecuencias más críticas derivadas del contexto actual: perder la vivienda.

Para esta ocasión, el programa contará con unos concursantes de primer nivel, las ganadoras de la primera y segunda edición del talent show, Angy y Roko, respectivamente, y todos los participantes de la última entrega junto a rostros muy conocidos por la audiencia: Josema Yuste, Anna Simon, Arturo Valls, Nuria Fergó, Berta Collado, Felisuco, Antonio Hidalgo, Jorge Cadaval y Melody, junto a los dúos formados por Adrián Lastra y Daniel Diges, Santiago Segura y Ángeles Muñoz y Ángel Llacer y Javier Herrero.

Las actuaciones a las que tendrán que enfrentarse los participantes de esta gala solidaria serán:

-Adrián Lastra y Daniel Diges: The Blues Brothers ("Everybody needs somebody")

-Melody: Natalia Jiménez ("Me muero")

-Arturo Valls: Maroon 5 ("Moves Like Jagger")

-Josema Yuste: Francisco ("La chica del poster")

-Ángeles Muñoz y Santiago Segura: Amistades Peligrosas ("Me quedaré solo" y "Estoy por ti")

-Antonio Hidalgo: Juan Magan ("Bailando por ahí")

-Anna Simón: Madonna (“Vogue")

-Felisuco: Melendi ("Tu jardín con enanitos")

-Berta Collado: Paulina Rubio ("Boys will be boys")

-Jorge Cadaval: Isabel Pantoja ("se me enamora el alma”)

-Nuria Fergó: Julie Andrews ("Cosas que me hacen feliz")

-Angy y Roko: Dona Summer y Barbara Streissand ("No more tears")

-Javier Herrero y Ángel Llàcer: Los Pecos ("Háblame de ti" y "Acordes")

Los participantes de esta edición solidaria, cuyo premio -100.000 euros- irá destinado a la causa, también se enfrentarán a las valoraciones del jurado compuesto por Carlos Latre, Carolina Ferre, Mónica Naranjo, Ángel Llàcer y María del Monte. Las sorpresas de la gala también están aseguradas. Durante la emisión en directo de 'Tu cara me suena', habrá asimismo varias conexiones con el Call Center para conocer la última hora de la recaudación.