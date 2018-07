Julia y Santiago Segura imitan a Anastacia y Elton John en Tu cara me suena Mini

TU CARA ME SUENA MINI | GALA FINAL

Santiago Segura y su niña Julia ha sido una de las parejas finalistas de Tu cara me suena Mini y también han tenido la oportunidad de cantar juntos en la gala final del programa y han imitado a Anastacia y a Elton John y su canción “Saturday Night’s Alright (For Fighting)”. Derroche de buen rollo y rock and roll en el escenario.