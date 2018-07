José Luis y Daniel Diges aprenden a bailar en los ensayos de Tu cara me suena Mini

ENSAYOS GALA 7 | TU CARA ME SUENA MINI

Esta semana Daniel Diges y José Luis tendrán que imitar a Earth, Wind & Fire y no lo tienen fácil porque es una canción muy setentera y muy de discoteca de la que tendrán que huir de las intensidades. Además en los ensayos con Arnau, el profesor les dice que tienen que ponerse muy en serio con el inglés. No te pierdas el jueves a las 22:30 horas en Antena 3 un nuevo programa de Tu cara me suena Mini.