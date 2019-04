Maripaz: “Da mucha rabia ser la tercera y haber estado tan cerca de la final”

MARIPAZ SE QUEDA A LAS PUERTAS DE LA FINAL

Maripaz ha llevado con deportividad no conseguir una plaza en la final de Top Chef, algo que ha confesado que le da mucha rabia “Siento rabia porque se ha escapado la oportunidad de llegar a la final. No tendré el premio pero sé que voy a tener a mi familia orgullosa”, además se lleva un gran recuerdo del programa “Top Chef es cualquier ingrediente que cualquier plato desearía tener y ese me lo llevo para siempre”. Sus compañeros se han despedido de ella y le ha dado ánimo a Alejandro para que gane a Marcel.