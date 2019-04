María Espín abandona las cocinas de Top Chef

SUS COMPAÑEROS LA ECHARÁN DE MENOS

La cocinera María Espín se convierte en la cuarta expulsada de Top Chef. El reto de la última oportunidad era hacer un plato donde el ingrediente principal fueran las gominolas y su plato no cumplía los requisitos según el jurado. Sus contrincantes en la última oportunidad han sido Álex, Marcel, Montse (cuyos platos eran superiores) y Oriol (que ha tenido grandes críticas por su plato y por su actitud durante todo el programa). La cocinera catalana ha afirmado que "Top Chef ha sido una experiencia muy buena, la he vivido, la he disfrutado y la he aprovechado", Sus compañeros se quedan tristes por la marcha de la concursante más enérgica de esta edición de Top Chef.