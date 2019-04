¿Qué plato ha dejado a Chicote con la boca abierta?

Chicote lo tiene claro: "David hizo un día un plato muy viajero, con aromas muy de Marruecos, que me gustó mucho mucho. Y el día que Marc montó aquel plato con un trozo de pan y tomate, también nos quedamos con la boca abierta".

A Yayo, el primer plato que le emocionó fueron unas cocochas que cocinó Carlos Medina. "Carlos es un chico que cocina con unos toques muy orientales, potenciando todos los sentidos y causando un contraste fantástico".

A Susi también le sorprendió mucho este plato de Carlos, por la fusión de sabores ácidos, salados, amargos... "Cuando lo probé me produjo una sensación que no había probado hasta entonces. es posible que no volviera a comer ese plato pero, en ese momento, me impactó".