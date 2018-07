Carlos: "Rebeca es la mejor tía que he conocido en mucho tiempo"

¿Por qué decidiste presentarte al casting de ‘Top Chef’?

Decidí presentarme a la primera edición y al final al estar en Asia me eché atrás. Así pues en la segunda edición se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que si quería participar. Tuve la gran suerte de que en el momento de celebrarse el casting tuviese 3 días libres, así que cogí un avión y me vine a España desde Singapur. Total 22000 km, 8 horas en España y vuelta a Singapur.

¿Recuerdas tu primer día en el programa?

El primer día de programa lo tengo difuso, quizá fue el día de más actividad de todos y con más estrés. Así que no lo recuerdo muy bien (risas).

¿Qué prueba ha sido más complicada hasta ahora?

La del papel de plata en el programa seis, en el que vinieron los participantes de la primera edición de TOP CHEF.

¿Por qué decidiste irte a Singapur?

Porque me flipa Asia y porque nunca se tiene la oportunidad de trabajar como creativo en el 36º mejor restaurante del mundo.

¿Ya estás de vuelta en España?

Sí. Ya he abandonado Asia y espero quedarme una larga temporada por España con mis nuevos proyectos.

¿Qué platos eran los que más te pedían allí?

Trabajábamos siempre bajo un único menú degustación.

¿Te vino bien tu experiencia en el extranjero a la hora de afrontar las pruebas del programa?

Claro, como todo viajar, te da cultura a todos los niveles, y por supuesto, también gastronómica.

¿Viste la edición de ‘Top Chef’? ¿Cuál era tu chef favorito?

No la vi. Pero de haberla visto hubiese dicho Begoña puesto que es amiga mía.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu paso por el programa?

Lo peor me lo reservo y lo mejor, mis compañeros y la gente que he conocido.

¿Sigues en contacto con algún compañero de TOP CHEF?

Con quien más trato tengo es con Rebeca, la mejor tía que he conocido en muchísimo tiempo. Con Teresa, con Víctor por su puesto y con Peña, un tío con el que me llevo especialmente bien y que sabe cómo encajar mi carácter.

¿Cómo definirías, brevemente, a Alberto Chicote, Yayo Daporta y Susi Díaz?

Alberto chicote como un genio. A Yayo Daporta como el tío más entrañable que haya conocido en TOP CHEF. Y de Susi Díaz, como ella dice, no tengo registro, pero es una gran profesional.