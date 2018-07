Bárbara Amorós: "Peña ha sido un buen concursante"

lucia150: Me ha dado mucha pena que se vaya Peña. ¿Qué te pareció su paso por el programa? ¡Un saludo!

Hola lucia150, fue una despedida de lo más entrañable, me sentí muy identificada con él, cuando contaba que había aprendido mucho en Top Chef y que utilizaría mas técnicas que antes de su paso por el programa veía lejanas en su cocina.. A mi me pasó lo mismo... Ha sido un buen concursante, que se lleva la amistad y respeto de todos. ¡Además de ser el ganador de la Hamburguesa para Mc Donals!. ¿Qué más se puede pedir?



pelusadecolores: ¡Qué personaje el Néstor, el espectador invitado! ¿Qué opinas de los concursantes que opinaron que no podía ser verdad que hubiera hecho un mejor plato que los Top Chef?

Hola pelusadecolores, mira, es evidente que cualquiera puede clavar un día un arroz y superar a un profesional, pero a cinco, es más complicado. Pero...El TIEMPO! Eso ya es otro cantar... Los profesionales, nos sabemos organizar los tiempos y prioridades en presentar el plato a tiempo, y eso es lo que al final, dejo impactado a nuestro Néstor. Esa es la diferencia entre un profesional, y un amateur. Los concursantes se dieron cuenta de que le había pillado el toro a Néstor con el arroz, por eso se les vio tan escépticos.



pacopacopaco: En el anterior programa se cocinó mucho arroz. Como buena valenciana, ¿qué truco darías para que el arroz quede perfecto? Gracias!

Pues sobre cocinar el arroz ,se puede escribir una enciclopedia. Quique Da Costa, tiene un libro muy interesante basado en la cocción de los diferentes tipos de arroz y da recetas muy buenas y Susi Diaz, también da muy buenas recetas en su libro, SENTIDOS. Pero algo sencillo y practico es sofreír el arroz, así quedará más suelto, cumplir con la cantidad de líquido que se necesite según el tipo de arroz y jugar con el fuego para clavar el tiempo de cocción. El sofrito previo ,de verdura, carne o pescado, se debe hacer a conciencia, sin prisas y dejándolo bien sofrito y rico. Producto y cariño! :)

carlos_marquez: En la web de Top Chef dicen que en este programa volverá la prueba de imitar un plato que no puedes ver (la que expulsó a Jesús Almagro por primera vez). Creo que tú hiciste esa prueba la pasada edición. ¿Cómo la recuerdas?

Hola carlos_marquez , tengo buen paladar, así que no tuve problema en descubrir que era un caldo de calamar o sepia. Utilice técnicas que había aprendido durante el concurso, como la ósmosis y cocción al vacío para sabores y texturas y Ricard Camarena es un chef al que admiro muchísimo y tengo la suerte de conocer, así que fue una prueba en la que disfrute mucho. El superarse y seguir adelante, da mucha fuerza interior para seguir .



