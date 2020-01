Walt Disney, a punto de provocar un cisma familiar en '¿Quién quiere ser millonario?'

Arriesgar o no arriesgar, he ahí la cuestión en '¿Quién quiere ser millonario?'. Y, cuando no se está seguro al 100%, puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, que Laura haya decidido delegar toda la responsabilidad de la respuesta en su hija Sara. En ella, aficionada a los dibujos animados, confiaba para descubrir cuál fue el primer personaje creado por Walt Disney en 1927.

A pesar de que Sara estaba casi segura de que se trataba de Mickey Mouse, Laura no terminaba de descartar al conejo Oswald. Por eso, ha decidido plantarse con 15.000 euros. Después, han descubierto quién de las dos tenía razón. ¡Vaya sorpresa se han llevado!

