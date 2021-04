Espido Freire revela el detalle que nunca incluye en sus novelas: “No sabes la maravilla que es la elipsis en una historia”

Espido Freire, la ganadora más joven del Premio Planeta con su novela 'Melocotones helados', se ha enfrentado al gran reto de '¿Quién quiere ser millonario?'. Lo ha hecho sonriente y demostrando una enorme cantidad de conocimientos, hasta el punto de que Juanra Bonet ha animado a coger un cuaderno para anotar tantos detalles.

No obstante, la escritora se ha encontrado con una de sus debilidades en su tercera pregunta, que trataba sobre coches. Ha revelado a Juanra que no tiene carnet de conducir, que es un tema que no domina y que, por lo tanto, lo evita en sus novelas. "No sabes la maravilla que es la elipsis en una historia", ha asegurado.

¡Vuelve a ver este momento!