Alejandro Sanz ‘ayuda’ a Ana Milán en ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ana Milán ha llegado hasta su décimo escalón en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ y con 15.000 euros ya asegurados para la ONG que ha elegido. Por lo tanto, nada ponía en riesgo para llegar a los 20.000 euros y, además, se enfrentaba a una pregunta sobre un cantante cuya discografía creía dominar: Alejandro Sanz.

Sin embargo, parece que la canción ‘Back in the city’ aún no la había escuchado. Por eso, y a pesar de tener una cierta intuición sobre quién colaboró en este tema con Alejandro, la actriz ha decidido usar el comodín de la llamada.

La ayuda la ha servido para alcanzar los 20.000 euros. ¡Vuelve a verlo!