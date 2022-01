Orestes gana un rosco con una palabra… ¿mal acentuada?: Roberto Leal explica por qué es válida

Una programa muy reñido ha provocado un rosco… muy reñido. Los concursantes han luchado por un bote de 550.000 en ‘Pasapalabra’ y no se ha resuelto hasta el final.

Orestes, que iba por detrás en el marcador, ha conseguido finalizar su rosco antes que su rival atesorando hasta 23 aciertos. Aunque uno de ellos ha necesitado la explicación de Roberto Leal: ¿por qué le ha dado por buena una palabra mal acentudada? El presentador lo ha detallado antes de dar por terminada su jugada.

Jaime, por su parte, no ha corrido la misma suerte y tendrá que enfrentarse a la ‘Silla Azul’ en el próximo programa.

