“Menos mal que me he callado”: Orestes evita los fallos en ‘El Rosco’, ¿pero Jaime firmará el empate?

Cada programa que pasa, ‘El Rosco’ entre Jaime y Orestes está más igualado. Los dos temen, y mucho, la incierta ‘Silla Azul’ y tratan de dar su máximo nivel, que en las últimas tardes está altísimo.

Además, ninguno pierde de vista sus opciones de lograr el bote. Ya asciende a 748.000 euros.

A pesar de que Orestes ha llegado a tener una racha de siete aciertos consecutivos, lo cierto es que los dos concursantes han estado muy parejos. Ninguno ha conseguido abrir brecha, dejando un desenlace muy abierto.

Ha sido Orestes el primero en dar por concluido su rosco. Cuando ha llegado a 22 aciertos, se ha plantado y ha dejado que su tiempo se consumiera. Después ha descubierto que ha hecho bien en no arriesgar más: “Menos mal que me he callado”, ha comentado.

Jaime, aún con un acierto menos, tenía que al menos igualarle. ¿Tendrá algún as en la manga incluso para ganar? ¡Revive toda la emoción de ‘El Rosco’!

Seguro que te interesa...

El granito de arena de Orestes animando a donar sangre y poniendo a Burgos como ejemplo