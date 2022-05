¿Inalcanzable? Orestes pone el listón de ‘El Rosco’ en 23 aciertos pero Marisa no se rinde

Por una vez, Orestes ha dejado aparcada su estrategia ‘primervueltista’ en ‘El Rosco’ y ha optado por ser cauto ante las preguntas que le causaban dudas. Por su parte, Marisa también parece haber aprendido definitivamente de sus errores por precipitarse.

De esta forma, lo que se ha visto es una prueba final muy igualada, con alternativas entre los dos concursantes. Ninguno ha cometido errores en la primera vuelta, lo que les dejaba abierta la puerta al bote de 1.054.000 euros.

Esa posibilidad la ha perdido Orestes con la letra ‘F’, con una respuesta que era fallo pero no estaba muy lejos de la palabra correcta. No obstante, ese tropiezo no le ha hecho venirse abajo… ¡y ha llegado hasta los 23 aciertos!

Quedaba en manos de Marisa alcanzarle para evitar su vuelta a la ‘Silla Azul’. El listón estaba alto pero, ¿será inalcanzable? ¡Descubre el desenlace de ‘El Rosco’ en el vídeo!

