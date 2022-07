Orestes responde a los tuits de los fans de 'Pasapalabra': "Todos los mensajes los guardo en el corazón"

Tarde tras tarde desde el 1 de octubre, Orestes se ha ido metiendo en el bolsillo al público de 'Pasapalabra'. Tras 200 programas, el burgalés ya es un amigo o, incluso, un familiar más de muchos de los espectadores del concurso, que sufren y se ríen con él a partes iguales, en función de la prueba.

Los seguidores hablan cada día sobre él en las redes sociales. Por eso, hemos elegido algunos mensajes para que Orestes los lea... y los comente. Hay comentarios sobre su forma de jugar, sobre su estrategia en 'El Rosco' y, cómo no, sobre sus chistes. La mayoría son positivos y algunos son más punzantes.

Orestes ha conquistado a la audiencia a través de sus 200 programas | antena3.com

Sobre las opiniones en torno a sus bromas y juegos de palabras, el concursante es consciente de que no puede gustar a todos. "Como la canción de Amaral, unas personas me matarían y otras, en cambio, me quieren comer", ha afirmado fiel a su sentido del humor.

Orestes se toma con modestia los piropos y agradece todos los mensajes cariñosos y los halagos, aunque asegura que ha habido concursantes mejores que él. "Mismamente Jaime, Rafa o, sobre todo, Pablo", asegura.

Orestes, ante las opiniones de los fans en Twitter | antena3.com

Como broche, da las gracias a todos los fans: "Por las redes no soy nada activo y sé que a la mayoría no le he respondido nunca pero, como la Virgen María con la vida de Jesucristo, todos los mensajes los guardo en el corazón". ¡No te pierdas sus respuestas a los tuits en el vídeo!

