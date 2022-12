Orestes Barbero y Rafa Castaño están ya más que preparados y acostumbrados a las preguntas de Roberto Leal en 'Pasapalabra'. Sin embargo, por un día cambiaron de programa y de presentador: respondieron a todas las curiosidades de Pablo Motos, que en gran parte son también las de los espectadores. Ambos concursantes se divertieron en 'El Hormiguero', donde demostraron por qué son tan queridos por la audiencia.

Los dos hablaron de su rivalidad y, sobre todo, de su amistad, además de desvelar sus trucos para prepararse 'El Rosco'. Pablo Motos se quedó alucinado cuando Rafa confesó que llegó a estudiar "12 o 14 horas al día" cuando regresó al concurso y para intentar ponerse cuanto antes al nivel de Orestes. Ahora ya son "sólo dos o tres y en ratos libres". Incluso hizo una demostración en directo al sacar su propio móvil y practicar con la aplicación que ambos usan. "Es hipnótico", reconocía Pablo Motos.

Poco antes habían respondido a una de las preguntas más comprometidas de la noche: "¿No habéis pensado en pactar?", planteó el presentador al hablar del bote, que ya roza los 2 millones de euros. "Esto está en directo, ¿no?", bromeó Rafa, mientras Orestes añadía un poco de picaresca: "Una cosa es lo que se te pasa por la cabeza y otra lo que se trata abiertamente, es muy diferente". Ya en serio, el sevillano reconoció que sería muy jugoso repartir un millón para cada uno, aunque dejó claro que se alegrará pase lo que pase: "Siempre le digo a Orestes que, si se lo lleva él, todo para él porque se lo merece". Eso sí, apostillo: "Pero me gustaría llevármelo a mí, claro".

Cerca han estado los dos de convertirse en millonarios y en varias ocasiones. Orestes tiene muy clavada una palabra que le dejó sin completar 'El Rosco': 'doxografía'. "La he tenido en mente por estudiar filosofía y humanidades, pero en ese momento me quedé en blanco", recordó.

Mientras llega ese momento histórico, les toca seguir participando cada día en 'Pasapalabra'. No obstante, Orestes dejó claro cómo es su día a día: "No dejo que el programa monopolice mi vida". "Voy a clase, los exámenes que puedo los hago...", aseguró, lo que su 'rival' aprovechó para ironizar: "Para relajarse hace exámenes de Filosofía". Tras más de 300 programas a sus espaldas, el burgalés ya asegura que no se da "panzadas" de estudio: sus claves son tener cultura general y un léxico amplio. "Y luego el sexto sentido de interiorizar las cosas: yo ya tengo tanto acumulado en mi cabeza que lo que hago es repasar para que no oxide", explicó.

Rafa se encargó de resolver otra de las grandes dudas de Pablo Motos: ¿es posible vivir de los concursos? El sevillano aclaró que es muy difícil: "Para vivir de esto te tienes que juntar con mucho dinero de golpe y ser capaz de invertirlo", confesó. "Los concursos son un complemento a tu trabajo y tus ingresos regulares, no sirve para solucionarte la vida", aseguró.

También fue muy claro sobre el peso de la fama. "Soy un tío muy tranquilo, trato de ser discreto y no tengo redes salvo Twitter", señaló Rafa, que reconoció que leer tantos comentarios puede resultar "muy tóxico". Por eso, tiene claro que, si cae el bote, piensa desaparecer unos meses de la esfera pública. Eso sí, los dos concursantes agradecieron el cariño que reciben a diario. Incluso se emocionaron al recordar las historias de personas mayores o enfermas que les ven a diario, y para las que el programa consigue hacer más llevaderos sus problemas.

Rivales en 'Pasapalabra', durante toda la entrevista Rafa y Orestes demostraron que se llevan muy bien. "Está todo tan igualado que es bonito estar con alguien que saca lo mejor de ti", señaló Rafa.