La desatada despedida de Roberto Leal a la temporada de ‘Pasapalabra’: “Toca descansar y volver con fuerza”

Después de mucho trabajo y esfuerzo, Roberto Leal ha compartido por redes sociales que, por fin, puede disfrutar de las vacaciones.

El presentador de ‘Pasapalabra’ ha anunciado que el equipo del programa se tomará unas merecidas vacaciones y se ha despedido de una temporada que ha colocado a ‘Pasapalabra’ como líder de las tardes. Mediante un vídeo, Roberto Leal ha mostrado que, el pasado jueves 28 de julio, llegaron a una fecha muy esperada: el fin de las grabaciones y, por ende, el inicio de las vacaciones.

El presentador, incapaz de separar su lado más artístico, ha comenzado a dibujar un bote de crema solar en el calendario, pero la efusividad le ha llevado a romper por completo la hoja: “¡Me voy de vacaciones con el equipo!”, ha clamado Roberto, que también ha agradecido la lealtad y el cariño de todos los espectadores de ‘Pasapalabra’.

Pero que Roberto y todo el equipo se vaya de vacaciones no significa que no haya programas nuevos de ‘Pasapalabra’, y es que Orestes y Rafa seguirán en su lucha por ver quién se hace con el bote del programa. No te pierdas 'Pasapalabra', cada tarde de lunes a viernes a las 20:00 horas, en Antena 3.