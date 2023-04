“No sé si la voy a liar”: Andrea Duro advierte que ‘Ni tú ni nadie’ a Edu Soto

Andrea Duro la ha liado en ‘Pasapalabra’ nada más llegar… y Edu Soto, también. Los dos se han enfrentado en ‘La Pista’ con una canción que les ha hecho viajar hasta el año 1984. Eso sí, ella se ha quedado en la movida madrileña y él se ha ido al rock más internacional.

Parecía que Edu tenía el título en la cabeza tras escuchar el primer fragmento pero no ha cumplido esas expectativas. Eso sí, por si acaso, ha querido cantar un trocito de ‘I Can't Get No (Satisfaction)’. No es… ¡pero le agradecemos el regalo!

El turno ha pasado entonces a Andrea. “No sé si la voy a liar”, ha reconocido al apostar por Alaska y empezar a tararear ‘Ni tú ni nadie’. Pues ‘mil campanas’, como en la canción, han sonado porque… ¡ha acertado! Ha sido alucinante. ¡Dale al play!