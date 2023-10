La victoria “por la escuadra” de Jalis de la Serna: saca su lado más roquero en Pasapalabra

Jalis de la Serna “ha venido guerrero” a su tercer y último programa en esta visita a Pasapalabra. Así lo ha comentado Adriana Abenia, que en su presentación ha asegurado que va de “Barbie escritora”. ¿El periodista entonces es Ken?

De esta forma tan divertida ha comenzado el duelo con una canción que les ha trasladado al año 1964. El primer fragmento ha sido suficiente para reconocerla: un temazo de The Kinks, You really got me, que ha puesto a prueba la memoria de Adriana. Se sabía perfectamente la música… pero ha sido incapaz de recordar el título, y tampoco nada de la letra más allá de intentarlo con un “come on”. “Tiene una cara muy dura”, ha bromeado Roberto Leal.

Aunque le ha puesto muchas ganas, el turno ha pasado a Jalis, que se ha llevado la victoria. “Por la escuadra”, le ha comentado el presentador. El periodista ha podido sacar su lado más roquero. ¡Dale al play!