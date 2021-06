Verónica Blume y Laura Matamoros han sido las protagonistas de un duelo fugaz en ‘La Pista’ en el que se han repartido cinco segundos al ritmo de ‘Be my baby’ y en el que Blume se ha postulado como ganadora para conseguir el juego del programa.

Tras este fugaz enfrentamiento, les ha llegado el turno a nuestros queridos concursantes que han tenido que adivinar a qué serie de televisión pertenecía la canción que ha sonado en el plató.

“Es que no me acuerdo de la letra”, se lamentaba Pablo al conocer el título de la serie, pero no dar con los nombres de los personajes ni con la letra.

Aun así, el tinerfeño se ha alzado con la victoria gracias a ‘Los Fruittis’ y Roberto Leal no ha podido bromear con el concursante: “Cuando tú naciste ya eran macedonia”. ¡Vuelve a verlo!

En ‘El Rosco’, Pablo ha sufrido al final por “tener a alguien muy bueno al lado, ¿cómo habrá sido el enfrentamiento? ¡Revívelo!