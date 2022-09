El sushi se le atraganta a Orestes en la ‘Sopa de Letras’: “Esto va a dar de sí”

Rozando el pleno, y eso que no es la prueba que mejor se le dé, Orestes ha conseguido 35 segundos en la ‘Sopa de Letras’. Sólo le ha faltado un panel, aunque no por falta de tiempo sino porque no ha sido capaz de resolverlo. “Esto va a dar de sí”, ha bromeado después Roberto Leal por el momento que el equipo naranja ha protagonizado.

Orestes se ha liado al buscar tres palabras japonesas usadas en español. Aunque entre él y Angy Fernández han acabado descubriendo ‘sake’ y ‘ninja’, el propio concursante ha terminado inventándose dos palabras.

Eso sí, las respuestas más divertidas las ha dado Manuel Martos: ¿‘guagua’ es de origen nipón? La palabra que les ha faltado era quizá la más fácil de las tres: ‘sushi’, pero parece que se la atragantado. ¡Toca cena japonesa para que no se les olvide!