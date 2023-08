Silvia Marty, nueva ‘víctima’ de Roberto Leal: “Esto no te lo perdono”

¡Qué bonita la canción que ha estrenado ‘La Pista’ en este programa! Silvia Marty y Fernando Guillén Cuervo han viajado al año 1988 para acertar un tema tan romántico como ‘Completamente enamorados’, de Eros Ramazzotti. Eso sí, no les ha sido fácil acertar.

De hecho, el primer fragmento les ha dejado despistados. Después, Roberto Leal ha asegurado que el verso de la letra podría ser clave: “Una frase mítica”, ha subrayado. ‘Aquí estamos como dos perros sin dueño’, les ha leído, y Silvia se ha atrevido a cantar ‘Bailar pegados’. ¡Qué maravilla escucharla!

Sin embargo, la actriz ha sido ‘víctima’ de una inocentada muy habitual de Roberto: dejar cantar a pesar de saber que es un fallo. “Cómo has disfrutado”, ha comentado Fernando al presentador, que se ha ganado el reproche de la invitada: “No me has cortado, esto no te lo perdono”. Menos mal que ha acertado justo después. ¡No te pierdas en el vídeo este divertido momento!