Roberto Leal regaña a Javier Coronas en ‘La Pista’: “Te ha podido el ansia viva”

Javier Coronas se ha lucido acertando la canción en la prueba de ‘La Pista’. En la primera ronda, se había precipitado apretando el pulsador antes de que sonara la canción, y Roberto Leal no lo ha dado como válido.

Pero ha sido en la segunda pista cuando el humorista le ha echado en cara al presentador: “¿Puedo apretar ya, profesor? Me has robado 2 segundos”. Entre risas, Javier ha cantado la canción ‘Never gonna give you up’ de Rick Astley.

¡Revive el momentazo!