Roberto Leal corona a Adriana Abenia y Gorka Otxoa: ‘Reinas’ como Sonia y Selena

La prueba de La Pista se ha empeñado en que suene musical muy actual para los duelos entre Adriana Abenia y Gorka Otxoa. Como en el anterior programa, su viaje temporal ha sido corto: hasta 2024, porque ha vuelto a poner ritmo a Pasapalabra una canción del último Benidorm Fest. Aún está reciente ‘Esa diva’ de Melody con la que Roberto Leal retó a bailar a Manu.

En esta ocasión, quienes han convertido el plató en una fiesta son Sonia y Selena. ‘Reinas’ se ha convertido en un gran éxito, aunque no para los dos invitados de este duelo. Ninguna la ha reconocido tras el primer fragmento. “Es que tengo una hija, ya no salgo de discotecas”, ha justificado Adriana, que al principio apostaba por Aitana. Cuando ha escuchado un poco más de música se ha dado cuenta de que no era ella.

Gorka ha preferido esperar hasta el título con otras palabras y ahí se ha llevado el duelo, ayudado por las ansias de su rival con el pulsador. “Os venía como anillo al dedo”, ha bromeado Roberto, por esa combinación de rubia y moreno. ¡Revive este momento en el vídeo!