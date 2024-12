El regalo de Navidad de Angy Fernández: puro soul cantando ‘Rolling in the deep’

Si hay algo que no puede faltar en cualquier fiesta de Nochebuena es la música. En Pasapalabra, dos de los invitados se han animado a cantar y, sin duda, ha sido el mejor regalo de Navidad que podían dejar en este programa. La primera canción que ha sonado en La Pista ha sido de las imprescindibles: ‘All I want for Christmas is you’. ¡Y qué versión ha hecho Goyo Jiménez! Ya puede temblar Mariah Carey.

El cómico le ha puesto mucho flow… y, después, Angy Fernández ha dejado a todos sin respiración con su soul. Adrián Lastra no ha tenido ninguna opción en este duelo porque la actriz, más rápida con el pulsador, simplemente se ha dejado llevar por los acordes que han sonado en el primer fragmento.

Sin ninguna pausa, ha comenzado a cantar ‘Rolling in the deep’. “¡Toma ya!”, se le ha escuchado comentar de fondo a Mónica Cruz. Sin duda, ha sido un deleite a la altura de Adele o de la versión de Aretha Franklin que ha sonado cuando Roberto Leal ha confirmado el acierto. ¡Dale al play para disfrutar de su impresionante voz!