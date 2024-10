El reencuentro de Nacho con un invitado simbólico en la historia de Pasapalabra

Nacho sigue acumulando programas desde su regreso a Pasapalabra y ya se acerca al medio centenar. En concreto, son 48 tardes en las que lleva librando otros tantos duelos contra Manu. En el último Rosco, tras el empate del día anterior, consiguió mantener el color naranja de ganador pese a las dudas finales que incluso terminaron en un fallo.

“Encantado de estar aquí un día más”, le ha dicho el concursante extremeño a Roberto Leal. Además, cuenta con un nuevo equipo: está “de estreno” con Beatriz Cortázar, que debuta en Pasapalabra, y “de reencuentro” con Canco Rodríguez, que le ha hecho recordar su primer día en este plató.

“Fue quien me acompañó en el primer programa de la nueva etapa de Antena 3”, ha revelado Nacho. El actor lo ha confirmado, ante el asombro de Roberto Leal. “Aquí no había nadie”, ha comentado entre risas, haciendo memoria de aquella época marcada por el covid en la que no había público. ¡No te pierdas este reencuentro tan simbólico en el vídeo!