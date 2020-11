¡Pique futbolístico! Real Madrid y Sevilla enfrentan a Roberto Leal, Edu Aguirre y Luis en ‘Pasapalabra’

Edu Aguirre ha acompañado a Luis durante su paso por ‘Pasapalabra’ y en el último programa ha descubierto de qué equipo es el concursante. Roberto Leal le ha preguntado sin reparos y este no ha dudado en afirmar que del Real Madrid, una contestación que ha provocado la sincera reacción de Edu: “Como la gente de bien, decía mi abuelo”.

Ante esa respuesta, el presentador no ha dudado en defender a su equipo, el Sevilla F. C., ¿qué habrá dicho el colaborador de ‘El Chiringuito de Jugones’?