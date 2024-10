El patinazo de David Civera con su canción en La Pista: “Yo me voy”

Este programa de Pasapalabra apuntaba a triple pleno en La Pista pero David Civera y Pilar Vidal no han podido acertar su canción a la primera. Sí han sido los encargados de desequilibrar la balanza tras el acierto de Nacho en el equipo naranja y el de JJ Vaquero para el azul. “Es la primera vez que gano la prueba musical”, ha reconocido el cómico, aunque la anécdota de ese duelo la ha dejado Roberto Leal con un curioso recuerdo de su pasado.

El triunfo del tercer duelo se lo ha llevado Civera, aunque con un patinazo incluido. Tras escuchar el primer fragmento, estaba seguro de que se trataba de ‘I just called to say I love you’, de Stevie Wonder. “Ahora me dices que no y me mato”, le comentaba a Roberto. ¡Pero se trataba de otra canción! “Yo me voy, eh”, afirmaba el cantante tras ver que el verso de la letra no le sacaba de dudas.

Afortunadamente se ha quedado y, escuchando un poco más de música, ha podido quitarse la espinita al reconocer ‘Words’, del cantautor francés F. R. David. ¿Se parecen tanto las dos canciones? ¡Dale al play y juzga por ti mismo!