¿Por qué a JJ Vaquero le llamaban ‘El anfitrión’? El secreto que prefería ocultar a Manu

A pesar de la tensión con la que ha comenzado este programa de Pasapalabra, la que provoca siempre la Silla Azul, pronto el humor se ha hecho un hueco gracias a JJ Vaquero. Sin duda, el cómico ha conseguido sacar una sonrisa a Manu, que ya estaba respirando aliviado en la mesa tras ganarse su permanencia. En el pasado Rosco, Nacho estuvo más inspirado.

Roberto Leal ha comentado precisamente algunas de esas respuestas: “Te quedas con palabras que luego no sabes cómo colocar en conversaciones y a lo mejor lo hacemos mal, pero si el otro no sabe lo que significa… quedas como dios”. Esta reflexión le ha dado pie a Vaquero a revelar un secreto que estaba intentando ocultar a Manu: “Para que no te asustases”, le ha avisado.

El humorista ha revelado que en el colegio le pusieron un curioso mote. Le llamaban “el anfitrión”. ¿Por qué? El profesor de lengua le pidió que diera la definición de esa palabra… y su descripción no fue precisamente acertada. ¡Descubre la anécdota en el vídeo!