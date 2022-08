Orestes vuelve a la infancia con la canción de una serie de televisión

“Ese Let’s Go me ha descolocado” asegura Rafa ante el título de la serie de televisión, el sevillano dice que la melodía es de ‘La patrulla canina’. El presentador no da como válida la respuesta de Rafa y cede el rebote a Orestes.

El burgalés comienza a tararear la melodía y sin ninguna duda dice ‘Dora, la exploradora’ ante la sorpresa de su contrincante.

Orestes se lleva ‘La pista’ en una vuelta a la infancia con esa canción. “La de cosas que caben en la mochila de Dora” le confiesa Roberto Leal al mostrarle su dibujo en ‘Pasapalabra’.

¿Conseguirá Rafa once aciertos para dar caza a Orestes en ‘El Rosco’?