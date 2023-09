El órdago de Berta Collado con su canción en La Pista: “Si no lo es, no vuelvo”

Berta Collado merece entrar en el club de invitados considerados musiquitos de Pasapalabra con lo que ha hecho en su duelo frente a Jaime Nava en La Pista. El exdeportista se ha rendido ante ella. “Estoy flipando ahora mismo”, ha reconocido al ver que su rival iba a llevarse la victoria a la primera.

Su canción les ha transportado hasta el año 2003. Jaime, más rápido con el pulsador, ha tratado de deducir algo del fragmento y de “las cítaras” que ha sonado. “Suena muy del norte de África”, ha asegurado, atreviéndose a decir que podía ser un tema de David Bisbal.

Tras este fallo, Berta ha sorprendido lanzado un sorprendente órdago sobre la mesa: “Si no lo es, no vuelvo”. Tenía el nombre del cantante. ¿Y algo de la letra? “Es que rapea”, lamentaba. No obstante, sí ha conseguido recordar lo suficiente para llevarse el duelo. ¿Sabrías la canción tan rápido como ella? ¡Dale al play y ponte a prueba!

El momento más emocionante del programa volvió a llegar con El Rosco. Moisés estuvo lanzado y sus ganas de ir a por el Bote dejaron al concursante gallego prácticamente sin opciones de remontar.