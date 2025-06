Por la vía rápida: Rosa liquida su Rosco con 23 aciertos… ¡en sólo tres turnos!

Entre los duelos desequilibrados jugados entre Manu y Rosa, el de este Rosco se cuela directo en lo más alto de la clasificación. La concursante gallega ha sacado su táctica primervueltista para sorprender a su rival y, pese a no llevarse el bote de 1.792.000 euros, ha brillado con respuestas de mucho mérito. Ha terminado siendo un programa redondo para ella, pues también ha hecho pleno en La Pista… para sorpresa de Roberto Leal.“¡Cómo me has callado la boca!”, ha reconocido el presentador.

Rosa ha comenzado el nuevo duelo con 17 segundos de desventaja, pero al final hasta le ha sobrado tiempo. No daba esa impresión en el arranque al pasar en la A. Sin embargo, su siguiente turno ha sido de 9 aciertos y, después, ha hecho otro 8. En dos fogonazos, los marcadores reflejaban un llamativo 17-5. La coruñesa sólo ha necesitado otra jugada más para terminar la primera vuelta, recuperar esa A pendiente y ya dar por liquidado su Rosco.

Manu, en ese momento con 8 letras en verde y aún por la N, se ha enfrentado a una gran remontada de 15 respuestas sin fallo. ¿Gesta conseguida? ¡Dale al play!