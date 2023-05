Nacho Vidal se cuela entre las respuestas de la ‘Sopa de Letras’ por su “cola larga”

Roberto Leal sabía que el enunciado de la primera pregunta del equipo azul en la ‘Sopa del Letras’ iba a provocar, como mínimo, las risas. De hecho, ha hecho un parón al leerla: “Animales de… cola larga”. Arturo Valls ya se ha quedado pensando en las posibles respuestas.

“Esto tiene peligro”, ha avisado Jaydy Michel. Efectivamente, Arturo ha cumplido las expectativas y no ha podido evitar la broma al decir: “Nacho Vidal”, a pesar de saber que no cabía en el panel. Para mentes perversas, que no cabía… el nombre del actor porno, cuya vida ha sido contada en la serie ‘NACHO’ de ATRESplayer PREMIUM.

Tras esa respuesta, el presentador de ‘Mask Singer’ ya no se ha podido concentrar y ha tenido que decir, entre risas, ‘Pasapalabra’. Además, en la prueba ha dejado otra respuesta divertida sobre ‘Lo hace el enfermero’. ¡Revívelo en el vídeo!