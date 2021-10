¡Momentazo! Edu Soto imita a Michael Jackson tras confundirle con Bruno Mars en ‘Pasapalabra’

Fernando Ramos ha acabado ganando el duelo frente a Edu Soto en ‘La Pista’ pero el actor se ha llevado un aplauso y un abrazo de Roberto Leal tras hacer una imitación inesperada. La canción que tenían que adivinar era de Bruno Mars pero a él se le venía todo el rato a la mente Michael Jackson.

De hecho, Edu ha reconocido que es más fan del rey del pop y lo ha demostrado inesperadamente cuando se ha lanzado a imitarle cantando ‘Man in the mirror”. Aunque ha sido breve, ha dejado a todos alucinados.

¡Revive este momentazo!

