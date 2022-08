La memorable remontada de Rafa en ‘El Rosco’ para empatar a 24 con Orestes: “Era muy fácil venirse abajo”

Lo han comentado varias veces tanto Rafa como Orestes: se hacen mutuamente mejores. Por eso, si ya son muy buenos de por sí en ‘Pasapalabra’, su competitividad les hace llegar a la excelencia. Es lo que explica que hayan escrito juntos uno de los momentos más memorables en la historia del programa: un empate a 24 en ‘El Rosco’.

Hay que hacer mención especial a la fortaleza mental que ha demostrado Rafa. Cuando Orestes se ha quedado a sólo una del bote de 1.462.000 euros, muchos concursantes se habrían venido abajo. El sevillano, en cambio, se ha crecido.

Él mismo ha puesto en valor su hazaña cuando le ha igualado a 24 aciertos. “Ahora que he llegado, he de decir que es muy fácil con lo que ha hecho Orestes venirse abajo”, ha afirmado. Y ha explicado cómo ha sido posible su remontada: “Me he puesto orejeras mentales y he dicho: ‘Tú, a lo tuyo’”.

Finalmente, la ‘Y’ le ha impedido llevarse el bote: “Nombre del castillo de Inglaterra en el que nació Cecilia Neville, madre de los reyes Eduardo IV y Ricardo III”. En cualquier caso, suma una gesta inolvidable con este rosco de 24 y con su espectacular reacción. ¡Revívelo en el vídeo!