María Peláe busca caer bien y se denomina aficionada de… ¡Real Madrid, Málaga y Cádiz!

Los aficionados al fútbol, normalmente, suelen ser hinchas de un solo equipo. Sin embargo, María Peláe ha llegado a ‘Pasapalabra’ para desmentir esa teoría. Eso sí, sin mojarse con cuál se queda de todos en realidad.

La cantautora ha elegido hasta tres equipos a los cuales supuestamente sigue. El motivo de ello, según la propia artista, ha sido no fallar a sus amigos si no nombraba al Cádiz y no fallar a su padre si no elegía al Real Madrid.

Aunque lo más cómico de su discurso ha llegado en última instancia. Al nombrar los supuestos motivos de esos equipos, se ha quedado en blanco y ha salido del momento como ha podido: “Y al Sevilla enhorabuena”. Esto ha hecho que Roberto Leal y todo el plató no pudiese parar de reír. ¡Dale al play para reírte con ellos!