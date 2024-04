Juanra Bonet entra en bucle con una canción y desespera a Roberto Leal: “Paradlo, por favor”

Cuatro de los concursantes de Tu cara me suena 11 visitan Pasapalabra: Juanra Bonet, Miguel Lago, Supremme de Luxe y Raquel Sánchez Silva. Se nota que entre ellos se ha creado una muy buena sintonía en su programa y eso se ha trasladado a este plató. Por eso, los duelos en La Pista han sido especialmente divertidos.

El primero ha sido entre Juanra y Raquel con una canción que les ha trasladado hasta el año 2020. El primer fragmento les ha dejado tan perdidos que la periodista incluso ha sugerido que se trataba de una jota. Más ‘grave’ ha sido lo del presentador porque ha entrado en bucle con un tema que no puede sacarse de su cabeza. Se trata de 'Return to Innocence', de Enigma, y ya se lo hemos escuchado cantar en su presentación a la web como concursante de Tu cara me suena.

“Madre mía, el casting”, ha bromeado Roberto Leal. Juanra ha insistido con su canción pista tras pista, incluso tras dar finalmente con la del duelo. “Paradlo, por favor”, ha terminado pidiendo el presentador de Pasapalabra. ¡Revívelo en el vídeo!