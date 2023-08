¡Hilarante! El estrepitoso lapsus de Fernando Guillén Cuervo con Irene Montero

¡Vaya tarde de fallos en el ‘Una de Cuatro’! Vaya por delante que equivocarse en esta prueba es algo normal, pues muchas preguntas son complicadas, otras van a pillar y siempre hay que tener en cuenta los nervios y las prisas. Esto último es lo que puede explicar lo que ha ocurrido en ambos equipos, empezando por el lapsus de Fernando Guillén Cuervo en el equipo azul.

El actor, tras varios aciertos, ha sorprendido al responder ‘Irene Montero’ cuando Roberto Leal ha preguntado… ¡por una corista de Bruce Springsteen! Quizá pueda ser el futuro de la política cuando tenga que dejar de ser ministra de Igualdad pero, de momento, no se le conoce ese talento musical. La suya no ha sido la única respuesta políticamente incorrecta, en sentido literal. Marina Castaño nos ha hecho imaginar a Hillary Clinton… ¡interpretando a Chelo García Cortés en ‘Cristo y Rey’!

Fernando se ha disculpado después y ha explicado su lapsus. Silvia Marty le ha disculpado: “A mí me vas a tener que disculpar muchas”. Efectivamente, su primer error ya ha sido notable al asegurar que Elvis Presley publicó un álbum con poemas de Mario Benedetti y en 1985, ocho años después de haber fallecido. Esta resurrección no ha sido la única: según Moisés, Michael Jackson actuó en la reciente coronación de Carlos III de Inglaterra. Como no fuera en holograma, estaba complicado. ¡Descubre todos estos hilarantes fallos en el vídeo!