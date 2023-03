¡Espectacular pleno! Pablo Carbonell ‘regala’ la victoria a Esther Arroyo en ‘La Pista’

Pablo Carbonell y Esther Arroyo se han enfrentado por primera vez en ‘La Pista’ para protagonizar un momento lleno de diversión y, por supuesto, mucha música. Lo que todos esperaban es que el cantante fuese, por lógica, el primero en estrenarse en este duelo de la prueba musical.

A pesar de que Pablo Carbonell ha sido el más rápido en darle a su pulsador, ha perdido demasiado tiempo en dar una respuesta y esto le ha llevado a perder su turno. De esta manera, Roberto Leal le ha cedido el rebote a Esther Arroyo automáticamente, mientras el cantante se lamentaba.

La modelo y presentadora conocía muy bien la canción que se trataba y ha celebrado su espectacular pleno viniéndose arriba con un baile al ritmo de ‘If you could read my mind’. ¡Una victoria casi regalada!