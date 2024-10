Las emotivas palabras de Manu para Nacho: le dedica El Rosco tras 59 programas juntos

Ha empezado una nueva etapa en Pasapalabra. Por primera vez tras 59 programas, el rival de Manu en El Rosco no es Nacho. El extremeño ha dado su relevo al aspirante, Alberto, tras quedar eliminado en la Silla Azul de forma sorprendente. “Estoy contento con lo que he hecho, considero que me he preparado lo mejor posible y lo he hecho lo mejor que he podido”, ha dicho visiblemente triste.

La despedida ha sido inevitablemente triste. “Fuiste para mí el primero y lo vas a seguir siendo siempre”, le ha confesado Roberto Leal. Incluso Alberto, el nuevo concursante, ha evidenciado estar en shock tras ganar la “lotería” de la Silla Azul y lo primero que ha hecho ha sido pedir “perdón a todos los fans de Nacho”.

Quien también ha tenido que hacer un esfuerzo para contener su emoción es Manu. Se le ha visto afectado cuando se ha fundido en un conmovedor abrazo con Nacho y ha querido acordarse de quien ha sido su rival y, sobre todo, compañero antes de jugar el nuevo Rosco. De hecho, ha querido dedicárselo: “Gracias por todos los ratos que hemos compartido y por haberme hecho crecer tanto como concursante”. ¡No te pierdas en el vídeo este bonito momento!