¡Ay, qué dolor! Yotuel Romero desaprovecha el regalo de Carolina Lapausa en La Pista

El sentido más importante en La Pista de Pasapalabra es el oído, y no sólo cuando está sonando la canción. De hecho, a Yotuel Romero se le ha escapado la victoria por no estar atento al regalo de Carolina Lapausa. El cantante no ha sabido seguir la moraleja que acababa de dejar Manu, luchando por un segundo después de que Alberto se rindiera.

Al empezar el tercer duelo de la tarde, Roberto Leal ha advertido de que les tocaba “una canción muy potente”. A pesar de que el primer fragmento sonaba aflamencado, Yotuel ha sorprendido al hablar de Los Panchos. Por su parte, Carolina iba bien encarrilada al cantar ‘Vete’, de Los Amaya.

La actriz sólo ha necesitado un poco más de música para reconocer ‘¡Ay! Qué dolor’, de Los Chunguitos. Incluso ha dicho el título… ¡cuando era el turno de Yotuel! Sin embargo, el cantante no se ha dado cuenta del lapsus, y Carolina ha podido conseguir los tres segundos aún en juego. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!