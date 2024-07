¡Vuelan cuchillos! Diego Revuelta, resentido con Roberto Leal en La Pista: “¿Por qué me haces esto en el último programa?”

Diego Revuelta no está teniendo mucha suerte en Pasapalabra. El invitado se frustró mucho cuando no le salía la letra de ‘Here Comes the Sun’, pero sí la melodía, llegando a protestar al director del programa.

Esta vez, Diego se ha vuelto a enfrentar a Sole Giménez por una canción que, como les ha advertido Roberto Leal, es muy conocida. Sin embargo, el invitado no ha sido capaz de reconocer ‘Bella Ciao’, la canción popular italiana.

“¿Por qué me haces esto en el último programa?”, ha preguntado, disgustado, Diego. El periodista esperaba un tema mucho más fácil, dejando vía libre a Sole para que resolviese. ¡Dale al play para ver el momento en el video de arriba!