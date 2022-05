Canco Rodríguez recrea ‘La vida de Brian’ y ‘siempre mira el lado positivo’ de ‘Pasapalabra’

Roberto Leal tenía preparada una sorpresa para Canco Rodríguez y para Poty. Ellos no iban a tener que adivinar una canción en ‘La Pista’ sino una película.

Con el primer fragmento, los dos han estado desorientados. El actor ha propuesto un musical como ‘Sonrisas y lágrimas’, mientras que el coreógrafo ha bromeado: “Tú lo que quieres es que te coma el tigre”.

La segunda pista ya ha sido la definitiva. Canco Rodríguez tenía clara la comedia en la que el protagonista ‘se une al Frente Popular de Judea’: es ‘La vida de Brian’. ¿Quizá haya visto bien el título gracias a sus gafas?

Lo que es seguro es que su canción ‘Always look on the bright side of life’ invitaba a recrear la película y así lo ha hecho el actor. ¡Porque siempre hay que mirar el lado positivo de la vida!

