Descubre las canciones de la tercera gala de El Número Uno

El Número Uno, el talent show que presenta Paula Vázquez y que busca a la próxima gran estrella musical de nuestro país, vive mañana viernes, en directo, su tercera gala en prime time. Tras el estreno del programa en el que solo 10 finalistas superaron el veredicto del jurado, mañana los 9 participantes todavía en competición comenzarán la verdadera carrera para convertirse en El Número Uno.

La gala del viernes estará llena de grandes momentos musicales. Tres artistas ‘número uno’ visitarán el plató del programa: Juan Magán, Nek y Angy. Los tres han estrenado disco hace poco y por ello vienen a presentar sus trabajos, en directo, en El Número Uno.

Nuevos retos en directo para los participantes

En la pasada gala ya comenzaron las eliminaciones y ahora los 9 candidatos se enfrentan a una nueva jornada eliminatoria. En pleno directo los concursantes deberán ganarse el favor del público y lograr el apoyo del jurado.

Los candidatos tendrán que interpretar grandes temas de cantantes muy diferentes. Nuevamente, contarán con las valoraciones de los miembros del jurado, compuesto por cuatro grandes de la música de nuestro país, Mónica Naranjo, Pastora Soler, Pitingo y David Bustamante.

Raúl Gómez, (Coria del Rio, Sevilla), sigue empeñado en cumplir su sueño y para lograrlo deberá interpretar “Temblando”, de Hombre G. Sebastián Ramírez, (Castelldefels-Barcelona), se pondrá en la piel de Bruno Mars para cantar “Locked out of Heaven”, mientras el gaditano Rafa Gutiérrez recordará uno de los grandes éxitos de Manolo García, “A San Fernando un ratito a pie y otro caminando”.

Josh (Valencia) llega a la gala con ganas renovadas de demostrar su valía, para lo que tendrá que interpretar “Peter Pan” de El Canto del Loco. El concursante madrileño Gio deberá enfrentarse a “Pump up the Jam” de Technotronic e Inma Ramos (Sant Just Desvern- Barcelona) deberá darlo todo en el escenario para interpretar “Lady Marmalade” de Christina Aguilera.

Telva Rojas, procedente de Sant Pere de Ribes, Barcelona, se enfrenta al reto de “Perfidia” interpretada, entre otros, por los míticos Los Panchos y Nat King Cole. La concursante tinerfeña Emma Tejeda se atreverá con “Diamonds” de Rihanna y cerrando la gala, Maribel Castillo (Sangonera La Seca-Murcia) deberá interpretar sobre el escenario a Isabel Pantoja con la canción “Hoy quiero confesar”.

Los participantes se enfrentarán mañana a su segunda actuación en directo, tras el estreno mientras que la semana pasada el programa fue seguido por más de 1,7 millones de espectadores de media, con picos de más de 2,2 millones.

El día del estreno, el programa se convirtió en lo más comentado de la noche en las redes sociales, con más de 73.100 comentarios en Twitter, según datos de tuitele.tv. Alcanzó picos del 66% de share social y el hashtag del programa (#ElNúmeroUno1) encabeza los trending topic nacionales.