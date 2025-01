Andrés y Javi, fieles a las reglas de su contrato: superan el ecuador de Atrapa un millón con 200.000 euros

Andrés y Javi se han presentado en Atrapa un millón con un papel firmado donde recogen las reglas que deben seguir durante su participación en el concurso.

Con cada pregunta, hemos podido ir conociendo estas pautas que los amigos de La Rioja están siguiendo a rajatabla. Además de confiar en el otro si sabe la respuesta correcta, no pondrán un fallo por ahí de manera aleatoria, si no saben la respuesta dividen el dinero, y cuando queden diez segundos tienen prohibido hacer algún cambio en las respuestas.

Tras una tercera pregunta en la que han perdido de manera equitativa medio millón de euros, en la cuarta ha sido Mickey Mouse el que ha provocado que Andrés y Javi vuelvan a perder dinero.

Aunque en una primera instancia han vuelvo a dividir el dinero de manera equitativa, a falta de once segundos han apostado un poco más fuerte por una de las opciones, poniendo 300.000 euros en esa respuesta, y dejando 200.000 euros en la otra que más les encajaba.

Manel Fuentes ha alucinado con la templanza de Andrés y Javi, que no se ponen nerviosos a la hora de manejar tanto dinero, y siguen al pie de la letra esas reglas autoimpuestas. Al final, aquel último movimiento de dinero no salió como esperaban. ¡Dale al play y no te pierdas este momento!