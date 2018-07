Edu Soto se enfrenta a Miki Nadal en las palabras corrientes

PROGRAMA 4 ‘ME RESBALA’ | PALABRAS CORRIENTES

Edu Soto en la silla, Miki Nadal intentando adivinar. La cosa no va muy bien y Edu se está llevando muchos calambrazos. Parece que las explicaciones de Edu no son tan buenas como él se imagina y además, a Miki le hace gracia verle sufrir un poquito.